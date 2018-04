1 maggio: giornalisti in piazza a Milano

SI

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Anche il sindacato dei giornalisti sarà presente martedì alla manifestazione per il lavoro organizzata per il Primo maggio a Milano da Cgil, Cisl e Uil. Per la prima volta l'Associazione lombarda (Alg) prenderà parte ufficialmente all'iniziativa. Una presenza "che vuole essere un gesto evidente di partecipazione dei giornalisti ai temi del mondo del lavoro". Tema centrale sarà la sicurezza e la salute dei lavoratori. "Nel giornalismo non è propriamente il luogo di lavoro a presentare condizioni di insicurezza - dice Paolo Perucchini, presidente Alg -. E' l'ambiente circostante, fuori dalla redazioni, a presentare i fattori di rischio maggiori: le minacce e le violenze contro chi fa informazione stanno dilagando. Raccontare i fatti quotidiani sta diventando un lavoro ad alto rischio in particolare per chi, giovane cronista, non solo spesso è mandato allo sbaraglio dal proprio editore, ma è anche sfruttato economicamente, con compensi indegni".