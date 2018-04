25 aprile: Milano ricorda Mireille Knoll

CSN-RR

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Una cerimonia in memoria di Mireille Knoll, la donna francese scampata alla shoah e uccisa il 23 marzo scorso a Parigi da un antisemita, si è tenuta oggi a Milano. L'iniziativa, che ha previsto un momento di riflessione e la posa di una stele nell'ingresso di Palazzo Reale, è stata voluta dal Comune di Milano nell'ambito di 'Milano è memoria' che l'amministrazione comunale promuove in vista delle celebrazioni per il 25 aprile. "E' una vicenda davvero tragica - ha detto l'assessore alla Cultura, Filippo Del Corno -. Il destino cui questa donna era sfuggita e che poi si è abbattuto nuovamente su di lei testimonia che purtroppo non basta custodire la memoria per evitare che si ripetano certi fatti, ma bisogna costantemente tramandarne e diffonderne la consapevolezza". Alla commemorazione erano presenti i presidenti della comunità ebraica di Milano, Milo Hasbani e Raffaele Besso.