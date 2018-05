30mila visitatori per Open House Milano

GGD

(ANSA) - MILANO, 6 MAG - Oltre 30.000 visitatori per Open House Milano, la manifestazione - giunta alla terza edizione - che per un weekend permette di accedere gratuitamente, supportati da guide specializzate e volontarie, a edifici pubblici e privati del patrimonio architettonico milanese. I più visti sono stati Palazzo Lombardia e il Grattacielo Pirelli con 6600 visitatori nella sola giornata di oggi, ma c'è stato un afflusso oltre le aspettative anche per siti storici e culturali come Fondazione Carriero con oltre 1000 presenze e Palazzo Clerici con più di 700 persone. File ininterrotte per i Laboratori Ansaldo del Teatro alla Scala, aperti per l'occasione, e grande partecipazione in siti riaperti recentemente come il Teatro Gerolamo. Open House Milano tornerà nel 2019 con la quarta edizione, sabato 11 e domenica 12 maggio.