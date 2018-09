A Bergamo due giorni di 'Cheese Lab'

Y7N-EM

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Secondo i dati 2018 di Doxa-Osservatorio Birra, l'82% degli italiani considera le birre perfettamente adatte ad essere degustate con il cibo e le ricette tipiche della dieta mediterranea. Per sperimentare la ragione di questa maggioranza, sabato 29 e domenica 30 settembre, la Fondazione Birra Moretti, che si pone il compito di accrescere la cultura della birra in Italia, porterà il mondo della birra a "Forme, Bergamo capitale europea dei formaggi", la manifestazione dedicata all'arte casearia, con due laboratori del gusto (i "Cheese Lab") dedicati al suggestivo incontro tra birra e formaggi, due tra i prodotti agroalimentari più caratterizzanti e legati ai territori d'appartenenza. Come conferma Paolo Merlin, coordinatore di Fondazione Birra Moretti, "con il mondo dei formaggi la birra ha molto in comune, sono prodotti 'vivi', frutto della fermentazione e hanno infinite declinazioni di stili, profumi e stagionature.