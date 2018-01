A Campione S.Silvestro stile Hollywood

AA

(ANSA) - CAMPIONE D'ITALIA (COMO), 1 GEN - Archiviato ieri sera il 2017 con un gran galà, il Casinò di Campione d'Italia apre il nuovo anno con il primo Italian Poker targato Pokerstars, colosso mondiale del gioco online. Finale l'8 gennaio. Montepremi 600.000 euro. Ieri sera per S.Silvestro festa ispirata ai fasti di Hollywood e al mito di Marilyn Monroe, nell'imitazione di Justine Mattera. A dare il benvenuto al 2018 il sindaco Roberto Salmoiraghi che con gli auguri ha ringraziato il personale della casa da gioco per il loro impegno e professionalità. Tra gli altri ospiti Dolcenera, la ballerina e ginnasta Ada Ossola, Fabrizio Fontana con il suo James Tont. Intanto si prepara il Capodanno ortodosso per il 13 gennaio con tanti ospiti russi.