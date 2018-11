A Como corso di difesa per forze ordine

MF

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Poliziotti e agenti di polizia locale a Como andranno a scuola di difesa. Il Comune ha infatti organizzato in collaborazione con il Coni un corso rivolto alle forze dell'ordine per insegnare l'mga, il metodo globale di autodifesa. Si tratta di un corso che si svolgerà due volte a settimana per cinque settimane e che partirà a inizio del prossimo anno. Un primo corso sarà rivolto a una ventina di agenti della polizia di Stato, il secondo a quelli della polizia locale. Lo scopo, spiega un comunicato del Comune, è quello di "fornire agli agenti un metodo che consenta loro di tutelare se stessi e di immobilizzare delle persone senza provocare loro danni importanti". Secondo l'assessore alla Polizia locale di Como, Elena Negretti, si tratta di "un'occasione ulteriore per unire le forze e le risorse lavorando insieme per il bene della città".