A Kvitfjell, Jansrud vince superG e Cdm

(ANSA) - Kvitfjell (Norvegia), 11 mar - Il norvegese Kjetil Jansrud ha vinto il SuperG di cdm di Kvitfjell davanti allo svizzero Beat Feuz e al francese Brice Roger, una sorpresa assoluta visto che è sceso con l'alto pettorale 49. Fuori il suo connazionale Aksel Svindal per salto di porta, Jansrud ha vinto così con una gara di anticipo la coppa del mondo di superG. Gara deludente per l'Italia: la classifica vede Christof Innerhofer solo 14/o seguito in 15/a posizione da un bravo Emanuele Buzzi. Ora la coppa del mondo passerà in Svezia per le Finali di stagione ad Aare, località che nel febbraio 2109 ospiterà i Mondiali. Da mercoledì a domenica prossima gareggeranno solo i migliori di ogni disciplina. Per l'Italia l'attesa è concentrata su mercoledì per l'ultima discesa donne: l'oro olimpico Sofia Goggia se la vedrà con Lindsey Vonn per la conquista della coppa del mondo. L'italiana ha 429 punti contro i 403 dell'americana. Una qualche chance matematicamente ce l'ha anche Tina Weirather del Liechtenstein con 358 punti.