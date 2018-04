A Mantova progetto autismo-musei

N12

(ANSA) - MANTOVA, 6 APR - Si chiamano 'agende visive' ma altro non sono che il percorso museale di Palazzo Te e di Palazzo San Sebastiano messo in digitale e da stampare su carta. Sono, però, fondamentali per consentire ai bambini autistici di partecipare, con i loro compagni di classe durante una gita scolastica, alla visita per ora dei due principali musei comunali di Mantova. Il nuovo progetto "Autismo-musei senza barriere", l'unico in tutta la provincia e uno dei pochi già attivi in Lombardia, è stato presentato oggi in Comune a Mantova dai suoi autori: la cooperativa sociale Solco, il Comune di Mantova e i musei civici. Semplice il funzionamento del progetto. L'area didattica dei musei civici di Mantova, nel momento in cui viene a conoscenza della presenza di uno o più bambini autistici in gita scolastica, invia direttamente via mail l'agenda visiva alla scuola, preparata da psicologi e altro personale specializzato.