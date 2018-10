A Milano arriva Sri Sri Ravi Shankar

RR

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Il primo novembre arriverà a Milano Sri Sri Ravi Shankar, fondatore di Art of Living, la Ong presente in 153 Stati. Riconosciuto a livello mondiale come ambasciatore di pace e maestro spirituale, Sri Sri Ravi Shankar ha costituito con il Dalai lama la International Association for Human Values ed è anche il fondatore del World Forum of Ethic Business. Ha ricevuto numerosi premi per il suo impegno sociale e civile, 16 dottorati onorari ed è stato candidato per il Nobel per pace. Viaggia in tutto il mondo per tenere conferenze e per negoziare la pace nei paesi in guerra. Ha parlato al World Economic Forum e al Parlamento Europeo, come alle Nazioni Unite, ha partecipato alle negoziazioni di pace con i ribelli del Farc in Colombia. Nel suo percorso per portare la pace nel mondo, la meditazione ha un ruolo fondamentale. Il ricavato dell'incontro 'Unveiling infinity', in programma al Teatro San Babila di Milano l'1 e il 2 novembre, andrà ai progetti umanitari di Art of living.