A Milano arrivano nuove Mobike

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Si allarga con nuovi modelli la flotta delle biciclette in condivisione senza stallo fisso a Milano: Mobike mette su strada una smart-bike Lite 3.0 con il cambio a 3 marce e una e-bike a pedalata assistita. E' quanto comunica il Comune di Milano. La Mobike Lite 3.0 ha dimensioni maggiori e ruote con diametro di 26 pollici per adattarsi alle persone più alte con un sistema a tre marce e un design ergonomico che rendono la pedalata più comoda ed efficiente. Il telaio è in alluminio e le ruote hanno una struttura innovativa a cinque raggi larghi in magnesio. Tutti i componenti sono non standard in modo da disincentivare i furti. L'introduzione della nuova Mobike Lite 3.0 è stata decisa a seguito dei risultati del servizio di bike sharing free floating Mobike che compie 8 mesi di operatività a Milano, la città in Italia che detiene il maggior numero di utilizzatori con più di 200 mila utenti iscritti, 1,8 milioni di km percorsi e un risparmio di CO2 pari a 600 tonnellate.