A Milano commemorazione a campo Rsi

MF

(ANSA) - MILANO, 22 APR - "Presente", con qualche saluto romano, hanno risposto le circa 100 persone che oggi hanno partecipato alla commemorazione al Campo X del cimitero maggiore di Milano, dove sono sepolti i gerarchi fascisti e i morti dell'Rsi. 'Presente' hanno risposto, all'invito "per tutti i camerati caduti del campo X" e "per tutti i camerati caduti della Repubblica Sociale Italiana". A pubblicare il video dell'appuntamento è stata radio Popolare. Già lo scorso anno la commemorazione fascista si era tenuta prima del 25 aprile dato che dal 2017 la commemorazione nel giorno della Liberazione viene vietata. E, ha ricordato sul proprio sito Radio Popolare, il 29 aprile, giorno in cui viene commemorato Sergio Ramelli, giovane dell'Msi ucciso da estremisti di sinistra, in circa 500 andarono al cimitero maggiore per una manifestazione non autorizzata per commemorare i caduti repubblichini.