A Milano Forza Nuova in corteo

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Oltre un centinaio di militanti di Forza Nuova sono arrivati in corteo da via Pagano all'Arco della pace a Milano, cantando l'inno nazionale e gridando slogan come "Forza Nuova, orgoglio nazionale" e "casa e lavoro solo agli italiani". In testa al corteo anche il leader nazionale Roberto Fiore. I militanti del movimento di estrema destra hanno anche inneggiato al "rimpatrio" degli immigrati e a una "Europa cristiana, mai musulmani". "Sovranità famiglia e sicurezza" recita lo striscione che i militanti hanno esposto sotto l'Arco della Pace. "Il Parlamento europeo cambierà profondamente a fine maggio e noi saremo presenti come forze radicali, nazionali e rivoluzionarie" ha detto Fiore, che ha definito 'probabile' la sua candidatura alle Europee. Tra le forze politiche alleate ai forzanovisti ci sarà il movimento Fiamma Tricolore, ma "non Casapound. Abbiamo in corso colloqui con forze politiche della destra radicale e del populismo scontento interessate a fare un fronte radicale e rivoluzionario".