A Milano Hemp fest, expo della cannabis

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Anche la cannabis ha la sua expo: è il 4.20 Hemp Fest, che si è aperto oggi a Milano, negli 8000mq degli East End Studios, dove si trova tutto, ma proprio tutto, a base di canapa, dai pop corn all'olio per l'insalata, dai lecca lecca alla birra fino al distributore automatico di infiorescenze, ovviamente a basso contenuto di Thc, ma comunque vietato ai minori di 18 anni. Chi vende infiorescenze di canapa garantisce che sono "per uso tecnico, non per finalità ricreative, ma per collezionismo", ma poi tutti si entusiasmano per la 'Ferrari del fumo', il vaporizzatore Verdamper, che vaporizza le sostanze attive nelle erbe a 200 gradi. L'obiettivo della manifestazione è "sensibilizzare il pubblico sul delicato e sempre più attuale tema della canapa - spiega l'organizzatore Marco Russo - riportandola in auge e conferendole il suo autentico valore, facendo scoprire le peculiarità e le possibilità di utilizzo della pianta sotto tutti i punti di vista".