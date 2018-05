A Milano le olimpiadi degli oratori

Y59-SI

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Una festa dedicata allo sport che avrà come protagonisti 3 mila ragazzi degli oratori lombardi. Tornano a Milano, nel parco Mind dell'ex area Expo, dal 29 giugno all'1 luglio le Oralimpics, le Olimpiadi degli oratori promosse da Csi, Fondazione oratori milanesi con Coni Lombardia, Regione, Comune e Arexpo. A creare l'atmosfera olimpica saranno la fiaccola benedetta da Papa Francesco lo scorso 4 aprile e un campetto da calcio allestito in piazza del Duomo a Milano, in cui i ragazzi oggi hanno scaldato i motori parando i tiri dell'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini e del sindaco, Giuseppe Sala, che hanno presentato l'iniziativa insieme a tanti testimonial del mondo sportivo, come Giovanni Trapattoni, Giusy Versace, Igor Cascina, Andrea Zorzi, Beppe Baresi, per citarne solo alcuni. Il parco diventerà un vero villaggio olimpico, dove i ragazzi dei 148 oratori vivranno per tre giorni. Sul Decumano saranno allestiti circa 50 campi da gioco e 1,5 chilometri di strutture sportive.