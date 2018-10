A Milano master in Filosofia cibo e vino

Y7N-MF

(ANSA) - MILANO, 3 OTT - Dall'11 gennaio 2019 riparte la terza edizione del Master in Filosofia del cibo e del vino, sinergie tra enogastronomia e comunicazione grazie alla collaborazione tra la Facoltà di Filosofia dell'Università Vita-Salute San Raffaele, l'Italian Signature Wine Academy (Iswa) e il gruppo bancario Intesa Sanpaolo. Iscrizioni aperte fino al 30 novembre 2018. Il corso, che insegna come raccontare il cibo e da quest'anno si avvale anche del contributo della redazione Food del Corriere della Sera, sarà in grado di formare dei comunicatori a tutto tondo sui temi dell'enogastronomia. Tra le materie di insegnamento, filosofia, etica, antropologia, geografia dei territori, marketing e foodwriting. Direttore del master il professor Massimo Donà con docenti quali lo storico della gastronomia Alberto Capatti, il filosofo Massimo Cacciari e lo scrittore vincitore del Premio Strega Tiziano Scarpa.