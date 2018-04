A Milano mostre aperte per il ponte

MF

(ANSA) - MILANO, 22 APR - Nei giorni del ponte fra il 25 aprile e il 1 maggio le mostre di Palazzo Reale a Milano non solo non chiuderanno ma avranno delle aperture straordinarie. Solitamente, infatti, le esposizioni sono chiuse il lunedì mattina, ma non lo saranno il 30 aprile. I turisti potranno quindi visitare a Palazzo Reale esposizioni come quella dedicata a 'Durer e il rinascimento europeo' e 'Impressionisti e 'Avanguardie dal Philadelphia Museum of Modern Art', ma anche 'Teresa Margolles' al Padiglione di Arte Contemporanea, che il primo maggio sarà addiruttura aperta fino alle 22.30. Per quanto riguarda i musei civici, saranno aperti il Museo del Novecento e il Mudec (dove è anche in corso la mostra dedicata a Frida Kahlo) sia il 25 sia il 1 maggio ma non la mattina di lunedì 30. Aperti nel giorno della festa della Liberazione e chiusi in quella dei lavoratori gli altri musei civici, a partire dal Castello Sforzesco