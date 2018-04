a Milano primo parco senza barriere

Y9M

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Un parco accessibile, dove qualsiasi bambino sarà libero di giocare: è il 'Parco gioco per tutti', con aree attrezzate anche per bambini con disabilità, con scivoli, altalene e giostre per divertirsi in sicurezza. È la prima area gioco accessibile di Milano, inaugurata questa mattina al parco Indro Montanelli. Il progetto, nato dalla collaborazione di Fondazione Comunità Milano, Fondazione Cariplo e il Comune, ha l'ambizione di "portare in tutti i 9 municipi della città zone di gioco che non escludano nessuno", ha spiegato Giuseppe Guzzetti, presidente della Fondazione Cariplo. Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha partecipato al taglio del nastro insieme all'assessore all'urbanistica e quello del welfare, Pierfrancesco Maran e Piefrancesco Majorino, "è un luogo necessario per bambini che hanno difficoltà ma anche per chi non ne ha, perché li farà crescere e confrontare".