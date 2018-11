A Milano Sri Sri Shankar, ridurre stress

RR

(ANSA) - MILANO, 1 NOV - "La violenza inizia dentro di noi, se siamo stressati o frustrati. La violenza comincia da una persona e si diffonde, come un incendio nella foresta. Servono tre cose: comprensione, fiducia e meditazione. Se sei libero dallo stress tutti gli altri arriva la pace interiore". Si è presentato così ai giornalisti italiani Sri Sri Ravi Shankar, fondatore di Art of Living, a Milano per l'incontro 'Unveiling infinity' in programma al Teatro San Babila stasera e domani. Più che un guru dello yoga in cui credere, Sri Sri Shankar si propone come l'uomo capace di liberare dallo stress attraverso le 112 tecniche di meditazione e respirazione da lui riscoperte. "La meditazione riduce moltissimo il livello di stress, dà più energia. Quando sei più carico, quando sei libero dallo stress, i tuoi comportamenti cambiano, il tuo modo di relazionarti con gli altri cambia" ha spiegato il fondatore della Ong presente in 152 Paesi del mondo e ambasciatore di pace nel mondo.