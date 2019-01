A S.Vittore convegno su donne e carcere

COM-GNN

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Donne e carcere. Di questo si parlerà domani presso la Sala Polivalente della Casa Circondariale di San Vittore durante un convegno che si propone di mettere in luce la condizione femminile della detenzione e il modo in cui viene vissuta dalle donne in tre ambiti: lavoro, salute e genitorialità. L'obiettivo è di fornire una riflessione culturale a partire da esperienze operative di inclusione lavorativa e abitativa di donne detenute e in esecuzione esterna nel territorio lombardo. Al convegno - organizzato della rete del progetto Donne Oltre le Mura - interverranno tra gli altri Luigi Pagano, provveditore della Lombardia, Giacinto Siciliano, direttore del carcere di San Vittore, Anita Pirovano presidente sottocommissione Carceri del Comune di Milano, Giovanna Di Rosa, presidente magistratura di sorveglianza di Milano. Coordinerà i lavori Ulderico Maggi Presidente ABCittà e Centro di Ricerca sulle Relazioni Interculturali - Università Cattolica di Milano.