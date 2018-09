Accoltellato in strada a Milano, è grave

RR

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Un marocchino di 38 anni, D.K., è stato aggredito e ferito all'addome con un'arma bianca in via Laura Ciceri Visconti, a Milano. L'episodio è avvenuto oggi poco dopo le 16.30. L'uomo è stato trasferito al Niguarda in codice rosso con un'automedica del 118. Sull'episodio indaga la polizia di Stato. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, l'uomo ferito era in un ristorante a festeggiare con dei parenti. Uscito fuori, ha visto alcuni nordafricani che litigavano fra loro in via Laura Ciceri Visconti. Intervenuto per sedare gli animi, è stato picchiato e ferito con un'arma da taglio da uno del gruppo.