Agente salva 17/ne da suicidio in metro

RT

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Un agente dell'Ufficio prevenzione generale della Questura di Milano, libero dal servizio, ha contribuito il pomeriggio del 10 marzo a salvare uno studente diciassettenne dello Sri Lanka che aveva cercato di suicidarsi, gettandosi sui binari della Linea rossa della metro di Milano, in direzione Rho-Fiera alla stazione di Loreto. Il personale dell'Atm è riuscito a fermare in tempo il convoglio che stava arrivano e il poliziotto è sceso sui binari riportando il ragazzo sulla banchina. Lo studente è stato portato in ospedale al San Carlo ma non ha riportato ferite.