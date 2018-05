Aggressione con machete, cinque arresti

YN0

(ANSA) - MILANO, 3 MAG - Cinque egiziani tra i 19 e i 22 anni sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di rapina e lesioni in concorso in relazione a un'aggressione avvenuta il 23 dicembre in piazzale Brescia, a Milano. Uno di loro, inoltre, deve rispondere di tentato omicidio. L'ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dagli agenti del commissariato Bonola, a lavoro sulla rapina ai danni di due egiziani di 28 e 37 anni avvenuta a fine 2017. Quel giorno, alle 19.15 circa, i cinque nordafricani li aggredirono armati di catene, coltelli e di un machete/scimitarra lungo 50 centimetri col quale ferirono alla testa una delle vittime. Nel tentativo di evitare un ulteriore fendente al capo, l'egiziano si è difeso alzando il braccio, riportando una ferita invalidante che ha richiesto 37 giorni di prognosi e 58 punti di sutura. L'amico è stato invece raggiunto da una coltellata al fianco. Quattro dei 5 aggressori risultano in Italia senza fissa dimora e hanno precedenti per violenza e droga.