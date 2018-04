Al Fuori Salone 'City Scraps'

GGD

(ANSA) - MILANO, 4 APR - "Noi siamo quel che gettiamo per terra": ne è convinta Tipi Metropolitani, azienda milanese che si presenta al prossimo Fuori Salone con "City Scraps" ("Scampoli di città"), un'iniziativa di "urban art" basata sulla raccolta e l'assemblaggio di scarti rinvenuti nelle strade delle principali città del mondo. "Per capire una città e tutto quel che vi accade - spiega Federico Pisanty, ideatore del progetto - non c'è nulla di più veritiero degli scarti che ne emergono, dalle strade e dai marciapiedi: scampoli di ogni tipo che abbiamo raccolto, selezionato e riassemblato in un elegante packaging trasparente. A sorprendere è la scoperta che ciò che è stato rinvenuto in tutte le città fin qui "setacciate" - Milano, Londra, Parigi e Barcellona - rivela uno "stato d'animo" della metropoli allo stesso tempo irrequieto e creativo".