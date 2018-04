Al Fuori Salone i vestiti spaziali

GGD

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Si ispira all'ambiente confinato e in microgravità che vivono gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale la collezione 'Couture in orbit' nata da un progetto dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) con la Scuola e il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, in mostra per il Fuorisalone nel neonato Bovisa Design District. I materiali degli abiti sono riflettenti e molto leggeri, fatti di multistrato di puro alluminio alternato a reti bianche simili a garze che sono utilizzate per realizzare i satelliti. I colori lunari dei bianchi e degli argenti si alternano a stampe ispirate alle immagini della terra prese dal satellite. I vestiti sono il risultato di un progetto internazionale che ha visto l'ESA coinvolgere diverse scuole del design europee per produrre una capsule collection dai materiali innovativi derivanti dalla ricerca spaziale.