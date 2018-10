Al Manzoni Gabriele Cirilli con Mi Piace

DIV

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Dopo i sold out fatti registrare nella passata stagione con "Tale e Quale Show… Again!", Gabriele Cirilli, torna con il suo nuovo spettacolo "Mi piace" a Milano il 13 e 14 novembre. Già dal titolo si capisce il mood della messa in scena, legato al rapporto con l'oramai inseparabile telefonino (grande protagonista sul palco) e il mondo della comunicazione 2.0 che sta influenzando e cambiando la vita e le abitudini di qualsiasi essere umano: "Viviamo tutti per un Like, in italiano Mi piace - spiega Cirilli - . La nostra vita è un continuo avere e dare un giudizio, sin dalla mattina quando ci alziamo e ci guardiamo allo specchio oppure quando scegliamo un vestito, gli amici da frequentare, quando ordiniamo al ristorante o quando scegliamo di andare in vacanza, i programmi tv da guardare, il film al cinema, il politico da votare, la musica da ascoltare o i libri da leggere, la dieta, la squadra di calcio da tifare, le persone da seguire sui social. Insomma Mi piace è la parola chiave della nostra esistenza".