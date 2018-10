Al via a Milano Pasta World Championship

GGD

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Al via oggi a Milano il Pasta World Championship, l'evento annuale di Barilla che rende omaggio alla pasta attraverso sfide tra 18 chef provenienti da differenti Paesi del mondo, che si contendono il titolo di Master of Pasta. Per la prima volta, la competizione si tiene lo stesso giorno del World Pasta Day, che festeggia il suo ventesimo anniversario. In gara, 18 chef under 35 giudicati da una giuria di chef stellati. A corollario della gara, tre diversi Master Talk: Beyond Gastronomy: The Role of Beauty, con il co-fondatore della Kitchen Theory, Jozef Youssef e l'artista e fotografa Brittany Wright; The Mediterranean Lifestyle, The Ultimate Recipe for Wellbeing, con lo chef-nutrizionista Holger Stromberg e la presentatrice TV Filippa Lagerbäck; e infine, Sustainability from Field to Table con lo chef stellato Davide Oldani e il pioniere della coltivazione del basilico Giuseppe Bonati.