Alle scuole oltre 17mila voting machine

(ANSA) - MILANO, 16 APR - Sono 17.024 le "voting machine" già consegnate dalla Regione Lombardia alle scuole. Il dato emerge da un'informativa presentata questa mattina in giunta sulla distribuzione dei dispositivi elettronici utilizzati in occasione del referendum per l'Autonomia dello scorso ottobre. Il 28 febbraio, spiega una nota, la Regione, attraverso l'Ufficio Scolastico, ha inviato una circolare alle scuole invitando quelle interessate a chiedere in comodato d'uso gratuito una quota di dispositivi da utilizzare in ambito didattico (25-30 il quantitativo standard). "Ad oggi - prosegue la nota - sono arrivate 587 richieste per un totale di 18.493 dispositivi, senza contare quelli già assegnati per la sperimentazione (circa 1.500). Alle scuole sono stati già consegnati 17.024 dispositivi. I restanti saranno recapitati nelle prossime settimane" mentre "gli ulteriori 4 mila dispositivi elettronici saranno custoditi dalla Regione Lombardia per futuri impieghi, per esempio per i referendum sulle fusioni dei Comuni".