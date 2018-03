YA3-MF

(ANSA) - BRESCIA, 24 MAR - Tragedia sul massiccio della Concarena, nel Bresciano. Due alpinisti sono precipitati durante in escursione e dopo un difficile recupero uno dei due è stato ritrovato senza vita. Sono ancora in corso le operazioni da terra e da cielo per mettere in salvo il secondo escursionista.