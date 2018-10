Amsa spiega l'uso corretto dei cestini

COM-GNN

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Amsa, società che si occupa della raccolta dei rifiuti, ha avviato in accordo con il Comune di Milano una nuova campagna di comunicazione per sensibilizzare i cittadini e contrastare il fenomeno del conferimento dei rifiuti prodotti nelle abitazioni all'interno dei contenitori stradali. La nuova campagna 'Solo cose piccole!', vuole sottolineare l'importanza del rispetto e del decoro urbano ricordando che la spazzatura domestica non va gettata nei cestini stradali; abitudine di una minoranza di cittadini (circa il 5%) che, oltre a ostacolare la raccolta differenziata, provoca l'ostruzione dei cestini favorendo l'abbandono dei rifiuti accanto ai contenitori. Nel 2018 le squadre Amsa dedicate allo svuotamento dei cestini stradali hanno raccolto a Milano 27.600 tonnellate di rifiuti, l'8,8% in più rispetto allo stesso periodo del 2017. Le attività di sensibilizzazione sono affiancate dai controlli degli accertatori Amsa che hanno elevato 67 sanzioni per conferimento di rifiuti domestici nei cestini stradali.