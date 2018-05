Anarchici a Milano, attesi stranieri

RR

(ANSA) - MILANO, 4 MAG - C'è attesa e attenzione per la manifestazione degli anarchici prevista per domani a Milano, con partenza alle 15 dalla stazione Centrale e arrivo in via Imbonati. In città è previsto l'arrivo di molti gruppi dell'area anarchica italiana ed europea per il corteo intitolato "Contro l'Eni, le sue devastazioni e le sue guerre". Gli investigatori della Digos stanno monitorando da diverse settimane lo sviluppo del corteo che attraverserà via Pola, piazzale Lagosta, piazzale Segrino, via Alserio, e Carlo Farini per raggiungere via Imbonati. Sarà, di fatto, il primo appuntamento di grossa portata (anche se non si conosce il numero preciso dei partecipanti) del movimento anarchico dopo gli incidenti del primo maggio del 2015, quando un gruppo di circa 300 black bloc scatenò scene di guerriglia per "salutare" l'inaugurazione dell'Expo.