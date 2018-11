Anziana in auto travolge 2 sorelle

RR

(ANSA) - MILANO, 7 NOV - Due sorelle di 72 e 75 anni sono state investite da un'auto guidata da una 80enne che questa mattina le ha travolte in via Valparaiso, a Milano. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10.30, secondo quanto ricostruito finora dalla polizia locale, l'anziana al volante stava per accostarsi al cordolo per parcheggiare quando ha accelerato di colpo e ha investito le due sorelle che camminavano sul marciapiedi. La Toyota Aygo su cui viaggiava la pensionata si è fermata qualche metro dopo sulla pista ciclabile. La più grave è la 75enne, attualmente ricoverata all'ospedale San Carlo in condizioni giudicate molto serie. La sorella ha riportato diversi traumi ma i medici del Policlinico escludono che sia in pericolo di vita. Non è stato ancora chiarito il motivo per cui la guidatrice abbia perso il controllo, non sembra si tratti di un malore, è ritenuto più probabile l'errore a causa del cambio automatico della vettura.