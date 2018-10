Arrestato a Milano pusher 'Cioccolatino'

MF

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - La polizia ha arrestato a Milano per spaccio un marocchino di 27 anni, conosciuto con il soprannome di Cioccolatino perché specializzato in hashish. Gli agenti del commissariato Lorenteggio, dopo una serie di appostamenti, lo hanno bloccato in via Mar Jonio, nel quartiere San Siro, prima che potesse disfarsi della droga. Al momento della perquisizione non si è mostrato preoccupato e ha anche tenuto buono il dogo argentino che usava per tenere lontani i curiosi e assicurarsi immunità nella zona dove spadroneggiava. In camera da letto gli agenti hanno trovato un panetto di sostanza marrone di circa 100 grammi, 1.400 euro e un foglio scritto in arabo con cifre e nomi, probabilmente la partita doppia della sua attività. Gli agenti hanno però trovato anche una serie di chiavi e hanno scoperto che una apriva una cantina del palazzo dove hanno rinvenuto un altro chilo e 400 grammi di hashish in panetti e ovuli e il materiale per confezionare la droga.