Arriva Focusm, nuovo canale Mediaset

AA

(ANSA) - SEGRATE (MILANO), 14 MAG - "È un'operazione che ci interessa molto dal punto di vista commerciale ed editoriale, anche perché il comparto della divulgazione e della scienza in Mediaset è abbastanza assente". Lo ha detto Marco Paolini, direttore generale palinsesti e distribuzione Mediaset, presentando, nella sede della Mondadori a Segrate, Focus il nuovo canale gratuito Mediaset, versione televisiva del magazine del Gruppo Mondadori. Le trasmissioni, al numero 35 del telecomando, prendendo il posto di Italia 2 (che dovrà essere riposizionata), cominceranno il 17 maggio. Il canale della testata Mondadori è infatti passato in gestione a Mediaset dopo la fine per scadenza naturale dell'accordo con Discovery. Il palinsesto prevede documentari (sono già state acquistate 500 ore di prodotto che coprono il programma fino a dicembre) su vari argomenti, dall'astrofisica all'ingegneria, da approfondimenti parascientifici ai misteri archeologici. Ogni serata avrà un tema diverso e il giovedì sarà dedicato al cinema.