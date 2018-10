Assessore, responsabili incendio paghino

CSN

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - "Continua il controllo sull'aria e insieme le indagini affidate alla Polizia di Stato: Milano non può permettere di essere trattata così da criminali, i responsabili devono pagare fino in fondo, e il Comune si batterà fino alla fine". Lo ha scritto ieri sera sul suo profilo Facebook l'assessore alla Mobilità e Ambiente del Comune di Milano Marco Granelli, in un post di aggiornamento sulle operazioni di spegnimento dell'incendio appiccato in un'area industriale contenente rifiuti nella periferia milanese, i cui fumi ancora imperversano sulla città. "Abbiamo dato una forte accelerata - aggiunge - Vigili del Fuoco e Comune di Milano hanno potuto iniziare le operazioni di 'smassamento' dei rifiuti: cioè i rifiuti parzialmente bruciati vengono spostati togliendo così l'alimentazione al fuoco. Questo grazie alle ruspe messe a disposizione dal Comune di Milano (...) Prima si spegne l'incendio infatti, minori saranno i giorni di esposizione ai fumi; e questo è fondamentale per la salute di tutti".