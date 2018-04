Ausilio, Juve? Venderemo cara la pelle

GGI

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Il ds dell'Inter Piero Ausilio, ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su Radio Uno, apre la settimana che porta al big match con la Juventus, sconfitta ieri sera dal Napoli, con una promessa: "Venderemo cara la pelle". "Sarà una sfida difficile - ammette Ausilio - perché la Juventus è una squadra forte che difficilmente sbaglia due partite consecutive. Troveremo un avversario determinato, ma anche noi siamo in salute e cercheremo di fare una grande prestazione, come abbiamo fatto finora in tutti i big match". Ausilio riconosce l'importanza dei tre punti in chiave Champions: ''Un risultato positivo ci aiuterebbe tanto per raggiungere quello che è il nostro obiettivo stagionale. Ad oggi siamo in linea con i risultati che vogliamo ottenere, dobbiamo tenere il passo delle squadre lì davanti e cercare di vincere tutte e quattro le partite. Per noi è decisiva la gara con la Juve perché è quella che arriva per prima, ma ce ne sono altre importanti".