Auto contro scooter, muore postino

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Un postino di 41 anni è morto in un incidente stradale. Era a bordo del suo scooter che si è scontrata contro un'auto all'incrocio tra via IV Novembre e via Da Vinci, a Bollate (Milano). L'uomo, originario di Paderno Dugnano, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda, ma è morto nel pomeriggio per i traumi riportati. Alla guida della Fiat Bravo coinvolta nell'incidente c'era un 34enne di Bollate che si è fermato a prestare i primi soccorsi. E' stato denunciato per omicidio stradale. L'impatto è avvenuto all'altezza dell'incrocio con semaforo. Secondo i primi accertamenti, lo scooter su cui viaggiava il postino andava dritto, mentre la vettura ha svoltato a sinistra. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertarne le responsabilità.