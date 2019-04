Autobus di linea in fiamme nel Milanese

YZN-GNN

(ANSA) - SEDRIANO (MILANO), 1 APR - Un autobus di linea ha preso fuoco stamani a Sedriano (Milano), per cause ancora da accertare. Il mezzo di 'Movibus' trasportava circa una decina di persone quando il fumo proveniente dalla parte posteriore ha costretto l'autista a fermarsi e a far scendere i passeggeri. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e Polizia di Stato. Per consentire le operazioni di spegnimento (le fiamme hanno distrutto il bus), viale Europa a Sedriano è rimasta chiusa al traffico per circa trenta minuti.