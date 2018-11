Basket: Milano, lungo stop Della Valle

YN6-SN

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Amedeo Della Valle starà fermo a lungo per "la lesione del tendine estensore del terzo dito della mano sinistra". La guardia azzurra, come comunicato dall'Olimpia, non è partito per Istanbul, dove questa sera Milano sarà impegnata in Eurolega contro il Darussafaka, e sarà rivalutato "in 4-6 settimane". La mano infortunata è stata già immobilizzata con un tutore. Della Valle quindi non potrà rispondere quindi alla eventuale convocazione del ct Sacchetti per le sfide contro Lituania (29 novembre) e Polonia (2 dicembre), gare decisive per la qualificazione della Nazionale ai Mondiali del 2019.