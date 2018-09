Basket:Torino prima finalista Supercoppa

FAN

(ANSA) - MILANO, 29 SET - La Fiat Torino è la prima finalista della Supercoppa 'Zurich Connect' 2018. La squadra di coach Larry Brown, al debutto nella Serie A, ha battuto la Energia Dolomiti Energia Trentino (81-72) e domani sera aspetta la vincente tra Milano e Brescia in finale. Cotton e Wilson trascinano, la Fiat Torino controlla e superano la Dolomiti Energia Trentino nella prima semifinale al nuovo PalaLeonessa di Brescia, al primo appuntamento dall'inaugazione dell'impianto. A trascinare Torino in finale il pronipote di Bob MacAdoo, protagonista nell'Olimpia del Grande Slam, con Wilson, 16 punti e 8 rimbalzi, e Cotton (21 punti), Torino ha sempre avuto il possesso delle operazioni in mano: Trento ha trascinato la partita con Follay (14 punti) e Flaccadori (11 punti e 6 assist), ma non mai trovato un modo per restare in scia. E Torino vola in finale.