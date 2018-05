Bertolucci a Milano per 'Ultimo Tango'

GGD

(ANSA) - MILANO, 5 MAG - Uscirà il 21 maggio nelle sale, sia nella versione doppiata in italiano (a suo tempo curata dallo stesso Bertolucci, con le voci di Giuseppe Rinaldi e Maria Pia Di Meo) sia in quella originale (sottotitolata in italiano), mai vista in Italia, la versione restaurata di 'Ultimo tango a Parigi', che il regista presenterà domani al Cinema della Fondazione Prada a Milano. Il film sarà presentato alle 19.30 e alle 22.30 da Bertolucci e da Felice Laudadio, Presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, insieme a Germano Celant, Sovrintendente artistico e scientifico della Fondazione Prada. Le due proiezioni sono accessibili gratuitamente fino a esaurimento dei posti. Il restauro di "Ultimo tango a Parigi" è stato realizzato da CSC-Cineteca Nazionale in collaborazione con Grimaldi Film Productions e Metro-Goldwyn-Mayer Studios.