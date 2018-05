Bimbi in sala operatoria con macchinine

N10

(ANSA) - PAVIA, 19 MAG - Alla guida di automobiline per dirigersi verso la sala operatoria della Chirurgia pediatrica del San Matteo di Pavia, dove verranno sottoposti a un intervento. Il progetto, che si chiama 'Bimbi No Stress', vuole tranquillizzare i piccoli pazienti e distrarli in un momento che, se vissuto con altro spirito, potrebbe essere per loro motivo di maggiore sofferenza. L'iniziativa è stata presentata oggi nel reparto dell'ospedale diretto da Luigi Avolio; è stata ideata e portata a termine dal Cral del San Matteo e dall'Associazione Pavia in Testa. "Vogliamo rendere la Pediatria sempre più a misura di bambino, per cercare di evitare in tutti i modi ansie e stress - ha sottolineato il direttore generale Nunzio Del Sorbo -. Permetteremo ai bimbi di percorrere il corridoio che porta alla sala operatoria a bordo di macchinine elettriche, di impegnarsi nella 'guida' evitando gli ostacoli e andando diritti. Così orienteremo la loro attenzione sul gioco e non sulle procedure di preparazione chirurgica".