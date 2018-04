Bimbi maltrattati, misure cautelari

RR

(ANSA) - VARESE, 18 APR - Due educatrici di un asilo privato in provincia di Varese sono state sottoposte a misure cautelari emesse dal Tribunale Varesino, perché accusate di maltrattamento aggravato nei confronti di bambini di pochi mesi e fino ai sei anni, affidati alle loro cure. Si tratta di una 32enne italiana residente in provincia di Varese, responsabile della struttura, sottoposta ai domiciliari, e della sua collaboratrice di 38 anni, sottoposta ad obbligo di firma. Stando a quanto ricostruito da un'indagine dei carabinieri di Varese, unitamente ai colleghi dell'ispettorato del lavoro e dei Nas di Milano, da circa un anno le due donne avrebbero sottoposto in diverse occasioni i bimbi ad aggressioni fisiche e vessazioni verbali.