Bimbi Myanmar, mostra Terres des Hommes

COM-RR

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Terre des Hommes Italia, in collaborazione con la Regione Lombardia, organizza la mostra 'La loro vita non è un gioco. Acqua, salute e istruzione per i bambini del Myanmar'. L'esposizione, allestita allo Spazio Mostre di Palazzo Lombardia dal 26 ottobre al 14 novembre 2018, si lega a doppio filo con gli interventi predisposti dalla Fondazione sul territorio birmano. Attraverso gli scatti fotografici realizzati in Myanmar dal testimonial del progetto Beppe Convertini verranno spiegate agli studenti e ai visitatori della mostra le principali emergenze umanitarie in Myanmar, le conseguenti necessità economiche e sociali della popolazione civile, in particolar modo dei bambini e di come sta intervenendo la Fondazione Terre des Hommes Italia per fornire supporto alle comunità locali e alle famiglie in condizioni di forte vulnerabilità.