Blue Note, miti jazz e grandi autori

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Il Blue Note di Milano si prepara a un novembre di grandi momenti musicali. Ad aprire JAZZMI in via Borsieri il 1 novembre sarà Nnenna Freelon, storica interprete e autrice che ha incantato tra gli altri Ray Charles. Il 2 e 3 toccherà alla fusion di Victor Wooten, star del basso con 5 Grammy in bacheca. Domenica 4 un altro mito delle quattro corde, il contrabbassista Dave Holland, guiderà l'Aziza Quartet. Sempre per JAZZMI arriva la stella pianistica Usa Steve Kuhn in trio (6/11), seguito il giorno dopo da un altro nome da hall of fame, il chitarrista John Scofield, che presenterà l'album 'Combo 66'. Venerdì 9 arriverà il grande contrabbassista Ron Carter. Il 17 salirà sul palco Terence Blanchard, trombettista e compositore prediletto di Spike Lee. Dopo il chitarrista Pat Martino in trio (20/11), il 22 è il turno di un'altra icona, bassista fusion e funk Stanley Clarke, che presenterà l'album 'The Message'. Il 23, con il tour 'Camminando camminando' in duo, debutterà al Blue Note Angelo Branduardi.