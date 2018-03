Bolaffi, 1,5mln asta orologi e gioielli

COM-GTT

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Diamanti e Rolex grandi protagonisti della vendita di gioielli e orologi firmata Aste Bolaffi, oggi a Milano al Grand Hotel et de Milan. La giornata si è chiusa con oltre 1,5 milioni di realizzo totale, inclusi diritti, e ha visto una grande partecipazione di collezionisti, tra decine di rilanci in sala e numerose telefonate da tutto il mondo, in particolare da Gran Bretagna, Stati Uniti, Israele e Cina. I migliori risultati li hanno ottenuti l'inconfondibile Rolex Daytona 6239 corredato dal celebre quadrante 'Paul Newman', aggiudicato in sala a 155.600 euro, e un prestigioso diamante non montato taglio smeraldo a gradini di 6,38 carati, colore H, purezza VS2 con certificato GIA, arrivato a 85 mila euro. Molto desiderati i gioielli antichi e quelli degli anni Settanta. Tra gli esemplari da tasca, il miglior risultato l'ha ottenuto un orologio svizzero con meridiana sul retro, estremamente raro, aggiudicato a 15 mila euro.