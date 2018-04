Brigata ebraica, anche altre bandiere

Y9M-GNN

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Tra le bandiere della Brigata Ebraica il 25 aprile sfileranno in corteo anche quelle degli alleati britannici, in cui i combattenti e volontari della brigata erano inquadrati. Lo ha spiegato Davide Romano, presidente del Museo allestito pochi giorni fa nella sinagoga di Bet Shlomo in Porta Romana, Milano. I 5mila "sionisti ebrei che rischiarono la propria vita per liberarci dai nazifascisti erano solo una piccola parte dei soldati venuti dall'estero per liberarci", ha spiegato Romano. “È tempo che il 25 aprile siano ricordati con i dovuti onori anche gli altri eroi degli eserciti Alleati che hanno liberato il nostro Paese" ha proseguito il presidente del Museo. "Le bandiere della Brigata Ebraica non possono più sfilare senza quelle dell'esercito all'interno del quale erano inquadrate. Nei prossimi anni - ha concluso - lavoreremo naturalmente perché anche le altre bandiere dei liberatori siano presenti".