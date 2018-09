Cade finestra in aula, due ferite lievi

YN5-EM

(ANSA) - MORBEGNO, 20 SET - Una finestra è caduta stamattina all'interno di un'aula al liceo artistico Nervi Ferrari di Morbegno (Sondrio) durante la lezione. La finestra sarebbe all'improvviso fuoriuscita dai cardini e nel cadere a terra è rimbalzata andando a ferire in modo non grave due studentesse di 16 e 17 anni che stavano seguendo la lezione. Le due ragazze sono state trasportate all'ospedale di Sondrio.Sul posto, oltre ai carabinieri, ai Vigili del fuoco e alle ambulanze, la dirigente scolastica, Giuliana Zuccoli, e i tecnici dell'amministrazione provinciale per un immediato sopralluogo. "La finestra - dichiara il presidente della Provincia proprietaria dell'edificio, Luca Della Bitta - porta ancora perfettamente in uso i tre cardini posizionati sulla parte fissa della stessa e due cardini sulla parte mobile; un solo cardine risulta rotto a seguito della caduta. E' pertanto da escludere che la finestra sia caduta a causa di ammaloramento o di mancata manutenzione o, infine, a causa di problemi strutturali degli infissi".