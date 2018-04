Cade in ditta, gravissimo imprenditore

N08-EM

(ANSA) - LECCO, 23 APR - Un imprenditore di 61 anni è rimasto ferito in maniera gravissima in un incidente sul lavoro in una ditta di Molteno, in provincia di Lecco. In base a una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo si trovava vicino a un macchinario quando, per cause ora in corso d'accertamento, è caduto da un'altezza di circa 4 metri rovinando al suolo e subendo così gravissimi traumi al capo e al tronco. E' stato dato l'allarme e sul posto sono intervenuti mezzi di soccorso e i carabinieri. L'imprenditore è stato poi trasferito d'urgenza all'ospedale con l'elisoccorso.