Calendario For men con Manuela Ferrera

GGD

(ANSA) - MILANO, 6 NOV - L'ex meteorina Manuela Ferrera è la protagonista del maxi calendario 2019 di "For men magazine", il mensile maschile edito da Cairo Editore e diretto da Andrea Biavardi. "Ha fatto sognare per anni milioni di italiani raccontandoci se farà caldo o se farà freddo. Ora con il calendario 2019 di For Men Magazine si annunciano sulla penisola temperature sempre bollenti - scherza Biavardi - È un grande ritorno quello di Manuela Ferrera, la meteorina del Tg4 più popolare e più amata della televisione. In 12 pose altamente erotiche, scattate su una spiaggia meravigliosa, ci terrà compagnia per tutto l'anno con un fisico mozzafiato da pin-up e i suoi occhi neri pieni di fascino mediterraneo. Sì, Manuela is back!". I 13 scatti (copertina e 12 mesi) sono stati realizzati dal fotografo Enrico Ricciardi. La showgirl bresciana, con un passato da ballerina, ha partecipato a Miss Italia, a "Quelli che il calcio", e al reality show condotto da Barbara d'Urso, "Uno, due, tre, stalla".