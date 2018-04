Calhanoglu illumina, il Milan vince

RR

(ANSA) - BOLOGNA 29 APR - Gattuso chiedeva al suo Milan di ritrovare anima e umiltà per uscire dalla crisi: accontentato. Le parole usate dal tecnico alla vigilia sferzano i rossoneri, che passano a Bologna riprendendo la corsa all'Europa League e interrompendo la striscia di due sconfitte e quattro pareggi nelle precedenti sei uscite, che ne hanno messo a repentaglio gli obiettivi europei. I gol. Al 34' del primo tempo lancio dalla trequarti di Bonucci. Kessie si inserisce in area e cede palla a Cutrone, che si gira e serve Calhanoglu, che dal limite dell'area, in corsa, sigla il vantaggio rossonero scaricando un destro basso incrociato. Al 46' Gonzalez e Pulgar pasticciano in uscita e Locatelli recupera palla servendo Calhanoglu. Il fantasista serve l'inserimento sulla destra di Bonaventura. Nagy completa la galleria degli orrori bucando l'intervento e facendosi saltare dal rossonero, che con un destro incrociato raddoppia. A 29' della ripresa il Bologna accorcia con De Maio.